  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sahte içki İzmir'de bir can daha aldı

Sahte içki 'de bir can daha aldı

'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. A.K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sahte içki İzmir'de bir can daha aldı
AA

28.03.2021, 15:34

Pancar Mahallesi'nde yaşayan A.K, rahatsızlanması üzerine özel hastaneye kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gündür tedavi gören A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kumar baskını yapılan lüks villanın tesisleri kaçak çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahte içki İzmir'de bir can daha aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.