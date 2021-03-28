Sahte içki İzmir'de bir can daha aldı

Pancar Mahallesi'nde yaşayan A.K, rahatsızlanması üzerine özel hastaneye kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gündür tedavi gören A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. A.K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
28.03.2021, 15:34
Pancar Mahallesi'nde yaşayan A.K, rahatsızlanması üzerine özel hastaneye kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gündür tedavi gören A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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