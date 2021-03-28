Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

AFAD, İzmir'in Karaburun açıklarında saat saat 16.26'da 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.49 km. olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.29 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 28.03.2021, 16:26:32 TSİ
Enlem : 38.9306 N
Boylam : 26.0701 E
Derinlik : 11.49 km
Detay : https://t.co/rvqzhWFGK2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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