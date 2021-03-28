  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: 'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi...'in açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

28.03.2021, 17:04

AFAD, İzmir'in Karaburun açıklarında saat saat 16.26'da 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.49 km. olarak açıklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.