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Haberler İzmir Yürüyemeyen oğlağa dalgıçlar sahip çıktı

Yürüyemeyen oğlağa dalgıçlar sahip çıktı

Yürüyemeyen oğlağa dalgıçlar sahip çıktı

28.3.2021

İZMİR Karaburun'a bağlı Büyükada dalış yapan dalgıçlar, yürüyemediğini gördükleri engelli oğlak için seferber oldu. Bir dalış okuluna bağlı sporcular, dalış sırasında karaya bırakılmış sahipsiz keçi sürüsü içinde bir oğlağın yürüyemediğini fark etti.

Oğlağı götürdükleri Karaburun Belediyesi Veteriner Hekimi Lügen Tektepe, muayene ettiği keçinin anomaliyle dünyaya geldiğini, yeteri kadar anne sütü alamadığını söyledi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, oğlağın tedavisinin ardından sahiplendirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

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