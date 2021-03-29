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Haberler İzmir Alaçatı’da büyük çile

Alaçatı’da büyük çile

Alaçatı’da büyük çile

29.3.2021

ÇEŞME Belediyesi, İzmir'in gözde turistik merkezi Alaçatı'da sokaklardaki parke taşlarını söktü. Beldenin sokaklarında taş yığınlarından yürünemez hale geldi. Bu durum cumartesi günü İzmir ve çeşitli yerlerden Alaçatı'ya gelenleri olduğu kadar esnafı da isyan ettirdi. Alaçatı esnafı, "Belediye bu işe perşembe günü başladı. Oysa haftanın ilk günü bu işe başlasaydı hafta sonuna bitirebilirdi. Şu an misafirlerimiz Alaçatı'ya sadece hafta sonları geliyor. Zaten pazar günleri de karantina nedeniyle kapalı. Bir cumartesimiz vardı onu da belediye mahvetti. Bu işi hafta sonu yapsaydı cumartesimiz heba olmazdı" dedi.

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