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Haberler İzmir Durdurulan araçta 400 kilo canlı midye çıktı

Durdurulan araçta 400 kilo canlı midye çıktı

Durdurulan araçta 400 kilo canlı midye çıktı

29.3.2021

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiğli Sasalı Mahallesi'nde, D.C.'nin kullandığı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta 400 kilogram canlı midye bulundu. Midyeler; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Hayvan ve Doğa Koruma Timi ile Çiğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yeniden denize bırakıldı. Kaçak yollardan denizden midye çıkardığı gerekçesiyle D.C'ye 5 bin 455 lira para cezası kesildi.

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