Umurbey Mahallesi Ozan Sokak'ta Mehmet Ö'ye ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenen Nuriye Ö. (80), ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İzmir'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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