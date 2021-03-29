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'de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi

Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan istihbarat sonucu durdurulan bir araç içerisinde satışı yapılmak istenen Roma dönemine ait bir adet sütun başlığı ele geçirildi.

İzmir'de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi
İHA

29.03.2021, 09:27

Kemalpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkiinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi elde edilmesi üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu olayla ilgili şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet 50x60 cm ebatlarında Roma dönemine ait İON sütun başlığı ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan M.T., Z.T. ve U.Y. isimli 3 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Tarihi eser ise İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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