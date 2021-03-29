Izmir’de vakalar arttı denetimler sıklastı

İZMİR'DE korona virüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, polis denetimleri artırdı. Kentin pek çok yerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlamadan muaf olmadığı halde trafiğe çıkan araç sürücülerine ve yayalara cezai işlem uyguladı.



153 KİSİ HAYATINI KAYBETTİ

SAĞLIK Bakanlığı, dün yapılan 220 bin 109 testten, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada son 24 saatte 153 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 31 bin 76'a ulaştığı belirtildi.