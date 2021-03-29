  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Izmir’de vakalar arttı denetimler sıklastı

Izmir’de vakalar arttı denetimler sıklastı

Izmir’de vakalar arttı denetimler sıklastı

29.3.2021

İZMİR'DE korona virüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, polis denetimleri artırdı. Kentin pek çok yerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlamadan muaf olmadığı halde trafiğe çıkan araç sürücülerine ve yayalara cezai işlem uyguladı.

153 KİSİ HAYATINI KAYBETTİ
SAĞLIK Bakanlığı, dün yapılan 220 bin 109 testten, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada son 24 saatte 153 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 31 bin 76'a ulaştığı belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Izmir’de vakalar arttı denetimler sıklastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.