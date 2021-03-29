İzmir'de zirai don uyarısı

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği İzmir'in Bergama, Kınık, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinin kırsal alanlarında hafif kuvvette zirai don riskinin, bu gece saatlerinden 02 Nisan 2021 Cuma sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.