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Haberler İzmir İzmir'de zirai don uyarısı

'de zirai don uyarısı

'in Bergama, , Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve ilçelerinin kırsal alanlarında hafif kuvvette zirai don riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

İzmir'de zirai don uyarısı

29.03.2021, 14:26

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği İzmir'in Bergama, Kınık, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinin kırsal alanlarında hafif kuvvette zirai don riskinin, bu gece saatlerinden 02 Nisan 2021 Cuma sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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