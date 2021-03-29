İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 22-28 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 474 gram esrar ve skunk, 522 gram metamfetamin, 4 gram kokain, 87 gram eroin, 193 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 59 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 17 uyuşturucu hap, 48 captagon, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 8 bin 990 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.