Kısıtlamada kaçak inşaat yapanlara ceza yağdı

MUĞLA Fethiye'deki Göcek Mahallesi İnceburun Koyu'nda, dün sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında inşaat yapanlar ile çevreciler arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çalışmaları durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Çakılan kazıkları yıkan ekipler, kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesti. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için de cezai işlem başlatılacağı bildirildi.