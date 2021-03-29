Ölümsüzlük Mantarı Aydın’da keşfedildi

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından keşfedilen mantarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Mycologia' isimli uluslararası dergide yayımlandı. Kaygusuz, dünyada en fazla tıbbi etkisi olan, kanser, alzheimer, MS gibi pek çok hastalıkta şifa olarak kullanılan 'Ölümsüzlük Mantarı'nın (Ganoderma lucidum) Kuşadası'nda da görüldüğünü, özellikle Uzakdoğu bölgesinde bunu tüketen kişilerin çok uzun süre yaşadıkları için bu ismin verildiğini belirtti. Kaygusuz, "Dilek Yarımadası'nda, Akdeniz-İran-Turan ve bu bölgelere has iklim kuşaklarında bu mantar türlerinin yetişme potansiyeli bulunuyor. Bu bölgenin mutlak korunması gerekir. Dilek Yarımadası'nın Milli park olması çok önemli" dedi.

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