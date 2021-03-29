SABIKA KAYDI KABARIK
Polis ekipleri, doktor, hemşire, gazeteci, polis, turizmci gibi çok sayıda kişiyi hem sosyal medyadan hem de telefon ile taciz eden H.G'yi, Hatay semtinde bir evde yakaladı. H.G'nin kullandığı telefonlara ve dijital materyallere incelenmek üzere el koyulurken, şüphelinin daha önceden de bu sebeple çok sayıda mahkeme tarafından cezalandırıldığı, 'huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan 50 adet sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. H.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sosyal medya şantajcısı Konak’ta gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.