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Haberler İzmir Sosyal medya şantajcısı Konak’ta gözaltına alındı

Sosyal medya şantajcısı Konak’ta gözaltına alındı

İzmir Konak'ta, birçok sosyal medya hesabı açıp, özellikle itibarlı kişileri tehdit ettiği, şantaj yaptığı, hakaret edip iftira attığı öne sürülen 40 yaşındaki H.G. gözaltına alındı.

Sosyal medya şantajcısı Konak’ta gözaltına alındı

29.3.2021

SABIKA KAYDI KABARIK
Polis ekipleri, doktor, hemşire, gazeteci, polis, turizmci gibi çok sayıda kişiyi hem sosyal medyadan hem de telefon ile taciz eden H.G'yi, Hatay semtinde bir evde yakaladı. H.G'nin kullandığı telefonlara ve dijital materyallere incelenmek üzere el koyulurken, şüphelinin daha önceden de bu sebeple çok sayıda mahkeme tarafından cezalandırıldığı, 'huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan 50 adet sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. H.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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