Ya yolu yap ya da istifa et

Varyant'ta yaptırdığı Şato'nun yolunu belediye ekiplerine asfaltlattıran, Seferihisar'da zeytinliğe inşa ettirdiği havuzlu villaya giden yolu da yine belediye ekiplerine yaptıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin birçok bölgesinde yaşayan vatandaşı ise unuttu. İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yaşar Kemal Mahallesi içerisindeki 6004 Sokak sakinleri, 2 aydır düzeltilmeyen yollarının eziyetini çekiyor. Hem de öyle bir eziyet ki vatandaşlar, her gün belediye otobüslerine binebilmek için yarım saat yol yürüyor. Üstelik de yokuş yukarı. Bunun nedeni ise 2 Şubat'taki sel felaketi sırasında, sokaktaki taşların bir kısmının yerinden sökülmesi ve sonrasında da Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla sokaktaki bütün taşların Karabağlar Belediyesi tarafından kaldırılması oldu.





DEFALARCA ŞİKAYET ETTİLER

Mantık dışı bir kararla baştan sona kadar bütün taşlar alınıp da yolun şekli bozulunca, belediye otobüsleri de o sokağa hizmet veremez hale geldi. Vatandaş, 4 durak geriye alınan otobüslere binebilmek için her gün yokuş yukarı yürümek zorunda kalıyor. Mahalle halkı bu durumun çözülmesi için defalarca belediyeye ve resmi kurumlara şikayette bulunmasına rağmen, "Talebiniz incelenmeye alınmıştır, çalışmalar devam ediyor" gibi mesajlardan başka bir cevap alamadı.





YAŞLI VE HASTALAR ZORDA

Çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve yaşları ileri seviyede olan pek çok vatandaş, fırın ve market alışverişlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri, banka işlemleri gibi durumlar için yaklaşık 2 aydır bu yokuşu yürümek zorunda kalıyor. Bu hizmetlerin uzakta olması yetmezmiş gibi bir de 17 ve 877 numaralı otobüslerin buradan geçmemesi, mahalleliyi iyice mağdur etti.





YAZI KAPATILMAK İSTENMİŞ

2 aydır hiçbir ilerlemenin olmamasına sinirlenen İsmail Yirmidokuz, (64) Soyer'e sesini duyurabilmek için duvarlara sprey boya ile yazı yazarak öfkesini dile getirdi. Başkanı görevini yapmaya davet eden ve bu duyarsızlığa devam edecekse istifa etmesi gerektiğini belirten Yirmidokuz, "İki ayrı duvara 'Yolu yap Tunç Soyer ya da istifa et' ve 'Tunç Soyer istifa, yol ne zaman bitecek' cümlelerini yazdım. Yazılardan birisinin üzerini başka bir boya ile kapatıp gizlemeye çalışmışlar. Yazıyı kapatmaya geliyorlar fakat insanların çilesini sonlandırmaya hala gelen yok" dedi.



'YOL BİTENE KADAR SERVİS MİNİBÜSÜ TAHSİS EDİLSİN'

BU sokağa normal araçlar girebiliyorken otobüslerin hizmet vermemesini anlayamadıklarını söyleyen mahalleli İsmail Yirmidokuz, "Madem ki büyük otobüsler buraya girmiyor, o zaman yolun yapımı bitene kadar bize Büyükşehir Belediyesi'nden servis minibüsleri tahsis edilsin, insanlar da bu yokuşu yürümesin diye kaç kez dilekçe verdik ama nafile. Salı günleri bizim semt pazarımız var. Uzakta olduğu için o günler bizim sokağa kadar Karabağlar Belediyesi'nin servis minibüsleri çalışıyor. Demek ki istenince böyle bir hizmet olabiliyor, neden diğer günler de bunu sağlamıyorlar, anlamış değiliz" dedi.



ÇUKURLARIN ÜSTÜ AÇIK BIRAKILDI

YOLDAKİ tek sorunun sadece otobüslerin girememesi değil, sokağın bazı yerlerinde bulunan 3-4 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurlarının olması diyen Yirmidokuz, "Bu çukurların ağızlarının açık olması, sokakta oynayan çocukların her an içerisine düşmesine neden olabilir. Bu da büyük bir tehlike" yorumunu yaptı.



KENDİ VİLLASINA GİDEN YOLU HEMEN YAPTIRIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçilir seçilmez Varyant'ta eşsiz manzaraya sahip 4 dönümlük Şato binasına taşınmıştı. Bunun ardından Şato'nun önünden geçen ve yıllardır yenilenmeyen Halil Rıfat Paşa Caddesi'nin yolunu belediye ekiplerine asfaltlatmıştı. Soyer geçtiğimiz haftalarda da Seferihisar'daki zeytinliğine "Zeytin sıkma tesisi ve sulama havuzu yapacağım" diyerek inşa ettiği havuzlu villaya giden yolu da belediye ekiplerine yaptırmıştı.

Ercan AKGÜN

