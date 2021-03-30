30 günde 32 kilo verdi

İZMİR'DE yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle ağabeyini kaybeden, kendisi de 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi gören Şeref Vardar, bu süreçte yaklaşık 32 kilo verdiğini söyledi.

KASLARIM ERİDİ

Yoğun bakıma 100 kilo olarak giren Vardar, 30 günlük süreçte toplamda 32 kilo verdi. 56 yaşındaki bir çocuk babası Şeref Vardar'ın, eylül sonunda yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya giren Vardar, nefes darlığı sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 45 gün kalan Vardar, 30 gün boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Cenk Kıraklı ise, "Kovid-19 çok tehlikeli bir hastalık. Bazı hastalarımız çok ağır geçiriyor. Aynı aileden kayıplar yaşanıyor" dedi