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Haberler İzmir 80 yaşındaki kadın yangından kurtarıldı

80 yaşındaki kadın yangından kurtarıldı

80 yaşındaki kadın yangından kurtarıldı

30.3.2021

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Umurbey Mahallesi Ozan Sokak'ta Mehmet Ö'ye ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen Nuriye Ö. (80), ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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