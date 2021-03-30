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Haberler İzmir Acılı baba isyan etti: Katil yalan söylüyor

Acılı baba isyan etti: Katil yalan söylüyor

Acılı baba isyan etti: Katil yalan söylüyor

30.3.2021

İZMİR Konak'ta 6 aylık hamile olan sevgilisi Sezen Ünlü ve karnındaki bebeğini bıçaklayarak öldüren Anıl Yorum (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Katilin emniyetteki ifadesinde "Sezen'le sosyal medyadan gelen bir mesaj nedeniyle tartıştık. Kıskandığım için cinayeti işledim" sözlerine isyan eden acılı baba Serdar Ünlü, "O cani yalan söylüyor" dedi.

BU OLAY İLK VUKUATI DEĞİL

KATİLİN kıskanç adam kisvesi altında suçunu hafifletmek için senaryo uydurduğunu söyleyen baba Ünlü, "Bu adam daha önce aynı mahalleden birlikte olduğu başka bir kızı da darp etti. Uygunsuz fotoğrafları ile tehdit etti. Aynı yöntemle kızımı da tehdit etmiş. Sosyal medyaya bile koymuş. Bunları yaparken hiç kıskançlık yaşamamış, o zaman neredeydi kıskançlık krizi! Bu adam soğukkanlılıkla kızımı öldürdü. En ağır ceza verilsin" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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