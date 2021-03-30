İhanet şüphesi hayatına mal oldu

Muğla Fethiye'de inşaat işçisi Mustafa Cömert ve 4 yıldır birlikte yaşadığı Nazifa Mustafayeva, sokak ortasında Selim Akyüz tarafından bıçaklandı. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan çiftten Cömert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mustafayeva'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Olay, Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mustafa Cömert ve Azerbaycanlı kadın Nazifa Mustafayeva 4 yıldır birlikte yaşıyordu. Cömert, aynı inşaatta çalıştığı arkadaşı Selim Akyüz ile Nazifa Mustafayeva'nın mesajlaştığından ve birlikte olduklarından şüphelendi. Kıskançlık yüzünden sevgilisiyle defalarca tartışan Cömert, önceki gün sevgilisiyle birlikte yürürken, Selim Akyüz ile karşılaştı. Selim Akyüz ile Mustafa Cömert arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Akyüz, kavga sırasında çıkardığı bıçağıyla Cömert'i bıçakladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışan Nazifa Mustafayeva da bıçak darbelerinden kaçamadı. Akyüz, hem Cömert'i hem de Mustafayeva'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cömert hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mustafayeva'nın ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Akyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT YALÇIN