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Haberler İzmir Kanserli çocuklara el işleriyle destek

Kanserli çocuklara el işleriyle destek

Kanserli çocuklara el işleriyle destek

30.3.2021

İzmir'deki hastanelerde tedavi görüp iyileşen kanser hastası çocukların anneleri, güç birliği yaparak kanser hastası çocuklar için el işi ürünler üretip satışını yapıyor. Kök hücre nakliyle yaşama tutunan 4 yaşındaki lösemi hastası Emir'in annesi Şerife Gürdal, "Hastanede yattığı için sıkılan çocuklar oluyor, doktor izin verirse onları gezdiriyorum. Şehir dışından çocuklarının kanser tedavisi için gelen ailelere evimi açıyorum. Böylece dostluklarımız da büyüyor" dedi.
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