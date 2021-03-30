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Haberler İzmir Ormanda bulunan kafatasının sahibi DNA ile belirlenecek

Ormanda bulunan kafatasının sahibi DNA ile belirlenecek

Ormanda bulunan kafatasının sahibi DNA ile belirlenecek

30.3.2021

İzmir Bornova'da omanlık alanda geçtiğimiz hafta bulunan kafatası ve kemik parçaları ile ilgili soruşturma derinleştirilirken, cesedin en az üç yıllık ve 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. Polis, o dönemlerde bu yaşlarda kayıp olan kadın ihbarlarını tek tek değerlendirmeye aldı.

Öte yandan, kayıp ilanı veren bazı ailelerden de DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. OLAYLA ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden özel bir ekip oluşturulduğu ve kapsamlı bir araştırma yapıldığı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL

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