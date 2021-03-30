Rehavete kapılmayın kuralları unutmayın

BİR yılı geride bıraktığımız Kovid19 pandemisine ilişkin bir değerlendirmede bulunan İzmir Özel Sağlık Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kadir Biberoğlu, sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarını yürüttüğünü, toplum olarak kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Biberoğlu, okulların kısmen açılması, mekanların hizmet vermesiyle birlikte toplumda bir normalleşme algısı oluştuğunu fakat bunun kötü sonuçlara neden olabileceğini vurguladı.

Kovid19'un sağlık başta olmak üzere ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurduğunu kaydeden Prof. Dr. Biberoğlu, "Kurumlar kadar bireylere de önemli sorumluluk düşüyor. Bireyler yaşı, mesleği ve kronik rahatsızlıkları olup olmaması gibi durumlar nedeniyle virüsten farklı şekillerde etkilenebiliyor. Kimilerinde semptomlar görülmezken kimileri yoğun bakıma yatabiliyor. Pandemiyle mücadelede Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Bilim Kurulu olarak önemli kararlar alındı. Bu kurallara uymaya devam edilmezse tekrar kısıtlamaların artırılması ve yasaklar gündeme gelecektir" dedi.