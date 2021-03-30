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Haberler İzmir Son dakika: İzmir’de 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın mimarı da tutuklandı

Son dakika: ’de 37 kişinin hayatını kaybettiği ’nın mimarı da tutuklandı

Son dakika haberi...’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde yıkılan ve 37 kişinin ölümü, 17 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ’nın mimar, proje müellifi ve fenni mesulü olan tutuklandı.

Son dakika: İzmir’de 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın mimarı da tutuklandı
SABAH

30.03.2021, 21:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021, 21:18

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı yıkılmış, apartmanın yıkılmasıyla birlikte 37 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Bey Apartmanı'nın yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan depremin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



RIZA BEY APARTMANI'NIN MİMARIYDI
Yürütülen soruşturma kapsamında apartmanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu belirlenen Ali Serdar Bayram, Çatalca'da yakalandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındıktan sonra hakimliğe sevk edilen Bayram, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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