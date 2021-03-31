Alışveriş bahanesine polisten sıkı denetim

TÜRKİYE'DE korona virüs vakalarının artmasıyla denetimler sıkılaştırıldı. Ege Bölgesi'nde tek mavi renkte olan Uşak'ın sarıya dönmesinden sonra, İzmir de kırmızı oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, denetimlerin artması için tüm emniyet güçleri, sağlık birimleri ve zabıtaları alarma geçirdi. İlk etapta genelgede yayınlanan ve tam olarak uygulanmayan alışveriş yönetmeliğinin de daha sıkı uygulanmaya başlayacağı öğrenildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

DENETİMLERİN arttığı İzmir'de, vatandaşlar artık ikamet ettiği hanenin uzağındaki marketlere gidemeyecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Sokağa çıkma yasağının tüm günü kapsadığı cumartesipazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın dükkanlara gidip gelebilecek. Ancak evinin kilometrelerce uzağındaki market yada alışveriş merkezine gidenlere, kontrollerde yakalandığında cezai işlem hemen uygulanacak. Her evden bir kişi, alışveriş yapmaya gidecek. Bu konuda sıfır tolerans tanınacak" dedi.

■ FATİH ŞENDİL