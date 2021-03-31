Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 12.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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