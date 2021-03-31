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Haberler İzmir Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı

'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı

'in ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

31.03.2021, 23:25

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 12.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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