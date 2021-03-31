Ege’de yanan alanlar yeniden yeşile büründü

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçmiş dönemlerde yangından zarar gören Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, İzmir'in Foça ile Denizli'nin Budan ilçesindeki tabloyu örnek gösterdi ve yanan alanların yeşile büründüğünü gösteren fotoğrafları paylaştı. Karacabey, söz konusu bölgeler dahil, yangınlar sonucu zarar gören tüm alanların en kısa sürede tekrar ormanlaştırıldığını dile getirdi.

■ ADEM ÜLKER