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Haberler İzmir Foça’da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

’da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

Foça’da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

31.3.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 ilde başlattığı kırmızı çizgi uygulaması kapsamında, İzmir Foça'da da bir program düzenlenerek yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, sürücülerden yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalarını istedi. Törene ayrıca; İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Menek, İlçe Müftüsü Veli Südütemiz, İlçe Tapu Müdürü İsmail Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara ve polis ekipleri katıldı.
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