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Haberler İzmir İzmir’de 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

’de 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’de 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.3.2021

İZMİR'İN Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili'de Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine görevlendirilen ekipler, lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmeni kurtardı. Bir gün sonra aynı bölgede can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen daha karaya çıkartıldı. Çeşme'de ise, yine lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, önceki gece kurtarıldı.
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