İzmir'de cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

İzmir kısıtlama saatleri merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın, Kabine toplantısı ardından açıkladığı yeni tedbirler gereği birçok ilde kısıtlamalar hayata geçirilecek. 58 olan kırmızı yani çok yüksek iller arasında olan İzmir'de hafta sonu yasağı olacak mı?

İZMİR'DE CUMARTESİ YASAK VAR MI? HANGİ SAATLER ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Vaka sayısı kritik illerden olan İzmir de açıklanan yeni risk haritasında kırmızı renkle yer aldı. Erdoğan'ın açıklamasında, ''Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.'' ifadelerine yer vermişti. Buna göre, İzmir'de cumartesi ve pazar kısıtlamanın uygulanacağı illerden.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?