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'de DHKP/C'ye operasyon: 9 gözaltı

Son dakika haberi...'de silahlı terör örgütü DHKP/C'ye eleman temin edip, barınma yeri ile maddi destek sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DHKP/C'ye operasyon: 9 gözaltı
DHA

31.03.2021, 15:27

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DHKP/C'ye eleman temin ettikleri, örgüt üyelerine barınma imkanı ile maddi destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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