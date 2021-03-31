İzmir'de HES kodu dehşetinde yeni gelişme!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan F.Ş, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde 22 Mart'ta belediye otobüsüne HES kodu göstermeden binen F.Ş, kendisini uyaran yolcu Uğur Ersü'yü bıçaklayıp kaçmıştı.
Ersü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Zanlı, polis ekiplerince dün yakalanmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.İzmir'de bıçaklı 'HES kodu' dehşeti! O zanlı yakalandı
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