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İzmir'de HES kodu dehşetinde yeni gelişme!

Son dakika... İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsüne HES kodu göstermeden bindiği için kendisini uyaran yolcuyu bıçaklayan şüpheli tutuklandı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.