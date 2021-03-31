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Haberler İzmir İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

’in ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 2 şüpheli tutuklandı
İHA

01.04.2021, 01:06

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine uyuşturucu madde ticaretinden çok sayıda kaydı bulunan bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli şahsın ilçede bulunan bir arsada 5 kişiyle buluşacağı bilgisini edinen ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti. Adrese intikal eden ekipler tarafından şüphelilerden 5'i yakalanırken, bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Adreste ekipler tarafından 840 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.K. (28) ile E.D. (31) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan A.A. isimli firari durumdaki şahsı da yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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