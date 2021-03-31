İzmirli kadınlardan yastıkaltı operasyonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı çağrı İzmirli kadınlardan yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın, "Evdeki altın ve dövizlerinizi bozdurup, ülkeye finansman desteği sağlayın" mesajıyla hareket eden İzmirli kadınlar, evlerindeki altınları bozdurarak, karşılığında aldıkları paraları dün devlet bankalarına yatırdı.

GÜÇLÜ VE ÖZGÜR BİR ÜLKE

İzmirli kadınlar adına konuşan AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda Karabağlar Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Serap Eyce, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını dikkatle dinledik. Salgınla ilgili aldığımız mesajlar yanında ekonomiyle ilgili mesajlarını ve talimatlarını da aldık. Bu ülke vatandaşı olan bizlerin, ekonomik olarak güçlü ve özgür ülkemizden başka çocuklarımıza bırakacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

'HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ'

"Cumhurbaşkanımızın talimatı bizim için ülkemize yapacağımız hizmetin, fedakarlığın çağrısıdır" diyen Eyce, "İzmirli kadınlar olarak, ülkemizin ve devletimizin her zaman yanındayız, arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu geminin yürümesi için herkesin bu çağrıya kulak vermesini; çocuklarının, torunlarının geleceği için ülke ekonomisine bu çağrıya uyarak destek olmasını diliyoruz. Bu da vatan için kutsal bir görev. Tam bağımsız bir Türkiye olmadıktan sonra evdeki altın ve döviz ne işe yarar" diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI YANIT BULDU

'Devletimizin yanındayız'

ZELİHA ÜNEY: Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdik. Elimizde bulunan altınlarımızı ve dövizlerimizi ülke ekonomisine katkı sağlaması için bozdurduk. Allah milletimizi ve devletimize zeval vermesin.



'Gün birlik günüdür'

RAHİME BOĞAZLIYANOĞLU:

Gün birlik ve beraberlik günüdür. Dünyanın ekonomik olarak zor günler yaşadığı bu dönemde, ülkemizin büyüyen ekonomisini durdurmak için yapılan saldırılara karşı da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hareket ettik.



'Bu ülke hepimizin'

NURHAN YAŞAR: Cumhurbaşkanımızın uyarısını dikkat alıp, altınlarımızı ve dövizlerimizi bozdurup, Türk Lirası olarak bankaya yatırdık. Bu zorlu dönemde kişisel olarak değil, toplumsal olarak, ülke olarak kazanımlarımız daha önemli. Bu ülke hepimizin, çocuklarımızın.



'Bizim için emirdir'

SABİHA KAYA: Cumhurbaşkanımıza değil paramız, canımız feda. O, gecesini gündüzüne katarak ülkemizi ve bizleri korumak, çocuklarımızın geleceğini hazırlamak için mücadele ediyor. Onun istekleri bizim için emirdir.

FATİH ŞENDİL