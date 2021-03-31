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Haberler İzmir Jandarma köpekleri eğitimde

Jandarma köpekleri eğitimde

Jandarma köpekleri eğitimde

31.3.2021

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın terörden genel güvenliğe kadar birçok alanda kullandığı özel eğitimli köpekleri, görev dışında çeşitli engellerden oluşan kondisyon parkurunda düzenli olarak eğitiliyor. Narkotik, bomba arama, asayiş, arama kurtarma, mayın arama, iz takip ve kadavra aramada kullanılan köpekler, çeşitli parkurlarda verilen eğitimler ile göreve hazır tutuluyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki merkezde (JAKEM) 12 ila 20 hafta arasında eğitim gören köpeklerden başarılı olanlara sertifika veriliyor.

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