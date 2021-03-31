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Haberler İzmir Motosikletli genç minibüsün altında ezildi

Motosikletli genç minibüsün altında ezildi

Motosikletli genç minibüsün altında ezildi

31.3.2021

İZMİR Ödemiş'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 8 aylık hamile eşi ağır yaralandı. Suriye uyruklu Ahmet el- Cuma (24) yönetimindeki motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Motosikletiyle minibüsün altına giren Ahmet el- Cuma (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletin arka bölümünde bulunan ve ağır yaralanan hamile eşi Yassemin El Cuma (21) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

■ SEVAL KONURALP

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