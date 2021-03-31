İZMİR Ödemiş'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 8 aylık hamile eşi ağır yaralandı. Suriye uyruklu Ahmet el- Cuma (24) yönetimindeki motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Motosikletiyle minibüsün altına giren Ahmet el- Cuma (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletin arka bölümünde bulunan ve ağır yaralanan hamile eşi Yassemin El Cuma (21) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
■ SEVAL KONURALP
Motosikletli genç minibüsün altında ezildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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