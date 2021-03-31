'Onursal koordinatör’ hedef büyüttü

İzmir'in CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, göreve gelmesinin üzerinden geçen 2 yılı değerlendirdi. Değerlendirme sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Arda, eşi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Arda, Gaziemir Belediyesi'nin zaman zaman krizlerle gündeme geldiğinin hatırlatılması ve eşi Deniz Arda'yı belediye bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisi'ne onursal başkan olarak ataması üzerine konuştu. "Genel merkezde kredinizin azaldığınız düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine açıklama yapan Arda flaş bir çıkışa imza attı.

Arda, "Yok öyle bir şey. Genel merkezle ve partimle şu anda hiçbir problemim yok. Eşimle ilgili de... 1.60 boyunda 50 kiloluk bir kadın demek ki çok güçlü bir kadınmış. Halil Arda'nın attığı her siyasi golden sonra bir Deniz Arda kartı çıkarıyorlar. Deniz Arda 2007 yılında milletvekili adayı olmuş bir kadın. Siyaseten önünü açıyorlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda milletvekili adayı olarak karşınıza çıkabilir" dedi.