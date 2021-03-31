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Haberler İzmir Savunma alanına Türk SİHA’lar damga vurdu

Savunma alanına Türk SİHA’lar damga vurdu

Savunma alanına Türk SİHA’lar damga vurdu

31.3.2021

Türkiye'de güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en önemli yardımcılarından Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Katar'da operasyonel hale geldi. Katar Ordusu tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, Bayraktar TB2 tipi SİHA'lar kullanıldı. Katar Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2'lerin de bulunduğu tatbikat görüntülerini paylaştı.

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