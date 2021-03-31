Türkiye'de güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en önemli yardımcılarından Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Katar'da operasyonel hale geldi. Katar Ordusu tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, Bayraktar TB2 tipi SİHA'lar kullanıldı. Katar Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2'lerin de bulunduğu tatbikat görüntülerini paylaştı.
Savunma alanına Türk SİHA’lar damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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