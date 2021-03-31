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Haberler İzmir Yıkımda hasar gören apartman mühürlendi

Yıkımda hasar gören apartman mühürlendi

Yıkımda hasar gören apartman mühürlendi

31.3.2021

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen Karşıyaka'daki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki 4 katlı apartmana zarar verdi.

Hasar gören apartman zabıta ekiplerince mühürlendi. Çöken binanın yan tarafta bulunan binaya verdiği hasar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde; binanın 4 katının da bazı bölümlerinde yıkılmalar olduğu ve oluşan hasar gözlemlenirken, geniş bir güvenlik önleminin alındığı görüldü.

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