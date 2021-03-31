Yıkımda hasar gören apartman mühürlendi

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen Karşıyaka'daki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki 4 katlı apartmana zarar verdi.

Hasar gören apartman zabıta ekiplerince mühürlendi. Çöken binanın yan tarafta bulunan binaya verdiği hasar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde; binanın 4 katının da bazı bölümlerinde yıkılmalar olduğu ve oluşan hasar gözlemlenirken, geniş bir güvenlik önleminin alındığı görüldü.