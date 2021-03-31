‘Zarar’ davasını Akpınar kazandı

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın imzasıyla, belediyeye ait yeşil alanın -ecrimisil bedeli alınmaksızın- bir inşaat firmasına geçici şantiye alanı olarak verildiğini iddia etmiş, kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Akpınar aleyhine dava açmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izni ve itirazların ardından süreçle ilgili nihai kararı Danıştay verdi.



SORUŞTURMA KALDIRILDI

DANIŞTAY 1. Dairesi, üyelerinin oybirliği ile eski Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'ı haklı bularak davayı sonlandırdı. Gerekçeli kararda; ortada bir kamu zararının olmadığına, kamu alacağının zamanaşımı süresinin geçmediğine, ismi geçen şirketten alacağın tahsili için ihbarname gönderildiğine, dosyanın iadesine, Hüseyin Mutlu Akpınar hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturmanın oy birliğiyle kaldırılmasına karar verdi.



'BİR KEZ DAHA DUVARA TOSLADILAR

ESKİ başkan Akpınar, "Kente hizmet bahanesiyle benim ismimi karalamaya çalışanlar ve bundan siyasi çıkar elde etmek gayesiyle rencide etmeye çalışan aklıevveller bir kez daha duvara tosladı. Görev yaptığım süre boyunca halkın bir kuruşunu çöpe atmadım. Sayıştay raporları bunu göstermişti. Beş yıl boyunca onurla söylediğim 'bir kuruşluk kamu zararım yok' sözümü de Danıştay 1. Daire onayladı. Bu yapılan CHP geleneklerine, partililik bilincine aykırıydı. Yetkili mercilerin takdirine sunuyorum" dedi.

SEFERİHİSAR'DA BİR HAYAL KIRIKLIĞI DAHA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, birçok vatandaşın mağduriyetine sebep olan davanın duruşmasına katılmayan belediye avukatının görevden alınması beklenirken, imar ve şehircilik müdürü görevden alındı. Seferihisar Tepecik Mahallesi, Akarca'nın doğusundaki Haritacılar Sitesi'ndeki yolların, kamuya açık bırakıldığı iddiasıyla, imar planına karşı dava açan site avukatı belediyeye karşı mahkemeyi kazanmış, hem belediyenin milyonlarca liralık kaybına, hem de yüzlerce vatandaşın mağduriyetine yol açmıştı. Belediye için çok önemli olan bu davaya belediyenin kadrolu avukatı katılmayınca gözler, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e çevrildi. Belediye Başkanı Yetişkin'in, belediyenin kadrolu avukatını bu sebepten görevden alması beklenirken, imar ve şehircilik müdürünü görevden alması Seferihisarlı vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.