13 yaşında 200 suçtan kaydı var!

İZMİR'İN Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapan şüphelinin P.Ü. (13) olduğu tespit edildi. P.Ü, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı.

P.Ü'nün hırsızlık suçundan 200'ü aşkın kaydı olduğu, geçtiğimiz günlerde Manisa'da bir yurda yerleştirildiği ancak oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir'e geldiği ortaya çıktı.