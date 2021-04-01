Üç kadın üç büyük acı...

İZMİR'İN Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) babası Serdar Ünlü vasiyeti üzerine kızının gözlerini bağışladıklarını belirterek, "İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün" dedi. Sezen'in hamilelik elbisesini mezarına örten hala Saniye Gevşekler, "O elbiseyi daha bir kere giyebildin kızım" diyerek ağladı.

HEMŞİRE OLMAK İSTİYORDU

ANNESİNİN terk ettiği yeğenini 1.5 yaşından itibaren büyüten ve Sezen'in 'anne' diye hitap ettiği hala Saniye Gevşekler, "Sezen, 'yapma annecim' dedim. Dinlemedi; 'Anne, sizin bildiğiniz, bilmediğiniz şeyler var' dedi. 'Senin okuman lazım. Hemşirelik okuyorsun, yapma Sezen'im' dedim. Benim kızım onlarda yaşamaya başladı. Sonra bu adam, kızıma her yerde dayak atmaya başlıyor. Sonra kızım, korkudan okula bile gitmemeye başladı. Çok korkuyordu çocuğum. Mecbur bıraktılar bizi. Benim çocuğum hemşire olmak istiyordu, benim bebeğim daha çok küçük. Benim kızımın 17 yaşına girmesine 4 ay var. 16 yaşında benim çocuğum, her yaşı için bir bıçak sokmuş" dedi.

ARKASINDAN BIÇAKLADI

ACI olay, geçen cuma gecesi saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. 17 bıçak darbesi alan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Anıl Yolum ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

BABA Serdar Ünlü, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu çocuk kızımı taciz ve tehdit ediyordu. Kızımın çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıyordu. Kızım da tehdit ve şantajla onun yanına gitti. Ben yapma desem de kızım evlendi. Kızıma, 'Evlenmezsen kardeşini öldüreceğim' diyordu. Bana da telefonda, 'Senin oğlunu öldüreceğim' dedi. Kızımı dövdü. Kızımı birçok defa uyardım, ancak beni hiç dinlemedi. Mahallede düğün yaptık. Ablamın kızı gittiğinde önce göstermemişler. Yeğenim ısrar edince göstermişler, kızım işaretle 'beni alın' demiş. Hemen gidip kızımı aldım. Gözleri, beli ve bacakları mosmordu. Darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Çocuk hakkında uzaklaştırma kararı verildi ancak karara rağmen bu olay meydana geldi."

KARISINI ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞDU

İZMİR'DE kıskançlık krizine giren işadamı Serkan Önal (41), eşi Ceyda Önal'ı (32) boğarak öldürdü. Korkunç cinayet Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi 9790/5 sokak 10 numarada bulunan apartmanın 31 numaralı dairesinde yaşandı. ÇİĞLİ'DE üretim tesisleri olan Serkan Şemsiye ve Tente Gölgelendirme Sistemleri'nin sahibi Serkan Önal, iki çocuğunun annesi Ceyda Önal ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir anda kontrolden çıkan ve sinirlerine hakim olamayan Serkan Önal, eşini, evin salonunda iki çocuğunun gözleri önünde boğarak öldürdü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

ÖNAL, yaşadığı şoku atlattıktan sonra polisi arayıp, "Gelin beni alın, karını öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti. İhbar sonrası kısa sürede olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri, katil kocayı karısının cesedi başında diz çökmüş halde buldu. Gözaltına alınan Serkan Önal, poliste verdiği sözlü ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi.

BÖYLE GİTMEMELİYDİN KARA KUZUM

Giresun'da evinden çıktıktan sonra kendisinden 15 gün boyunca haber alınamayan ve cesedi sahildeki bir menfezde bulunan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Açıkgöz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi

EŞİNİN görevi nedeniyle Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Zeynep Açıkgöz, eşinin işe gitmesinin ardından evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. 15 gün boyunca genç kadını arama çalışmaları devam ederken 15 gün sonra sahildeki bir menfezde bulunan kadın cesedinin, Manisa'daki baba Cihan Batan'dan (45) alınan DNA örneğiyle eşleşmesi üzerine Zeynep Açıkgöz'e ait olduğu tespit edildi.

Giresun'a giderek kızlarının cenazesini alan aile dün sabah kılınan cenaze namazının ardından kızlarını Alaşehir'de son yolculuğuna uğurladı. Baba evinden helallik alındığı sırada Zeynep Açıkgöz'ün annesi Gülzade Batan'ın (41) kızının tabutuna sarılarak ağıt yakması yürekleri dağladı. 'Zeynep'im, Zeynep'im, kara kuzum. Böyle ölmeyecektin, böyle gitmek olmayacaktı' şeklinde ağıtlar yakan anne Gülzade Batan'ı komşuları ve aile bireyleri sakinleştirmeye çalıştı.

■ FATİH ŞENDİL