Yolcuyu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

İZMİR'İN Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle alınmak istemediği belediye otobüsünde tartıştığı yolcu Uğur Ersü'yü bıçakla yaralayan Ferhat Şahin (36) tutuklandı. Olay, 22 Mart Pazartesi sabahı Bahri Baba Otobüs Durağı'nda meydana geldi.

Belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Şahin, 'İzmirim' kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle sürücü tarafından uyarıldı. Sürücü ile tartışmaya başlayan Şahin'e yolcular da tepki gösterdi. Yolculardan Uğur Ersü ile Ferhat Şahin arasında arbede yaşandı. Bu sırada Şahin, bıçakla Ersü'yü yaralayıp kaçtı. Otobüsün güvenlik kameralarından yola çıkan polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.