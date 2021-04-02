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Haberler İzmir Can salları içinde ölüme terk edildiler

Can salları içinde ölüme terk edildiler

Can salları içinde ölüme terk edildiler

2.4.2021

İzmir'ın Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 30 Mart günü saat 12.40'ta, Çeşme ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi edinildi. Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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