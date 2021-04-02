İzmir'ın Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 30 Mart günü saat 12.40'ta, Çeşme ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi edinildi. Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Can salları içinde ölüme terk edildiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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