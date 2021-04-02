CV şovu yaptı ama yine HDP’liyi işe aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, HDP sevdasından vazgeçmiyor. En son bir açıklama yaparak İzmir'de gençlerin işsiz olduğundan yakınıp "Elimde 250 bin CV var. Bu gerçekten çok üzücü" diye beyanat veren Soyer'in, bu 250 bin CV'yi kenara itip yine HDP'lileri işe almayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Soyer'in en son HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanlığını yapan Serdal Sirkeci'yi işe aldığı öğrenildi. Soyer'in Sirkeci'yi de daha önce bir çok HDP kökenliyi yaptığı gibi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı kadrosuna yerleştirdiği öğrenildi. Sirkeci'nin daha sonra Kent Konseyi Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildiği ifade edildi.





Bülbül'ün danışmanlığını yapan Serdal Sirkeci, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'li kontenjanından işe alınan son isim oldu.



CHP'LİLER BİLE ŞİKAYETÇİ

İzmir'de CHP'li ilçe başkanları ve İYİ Partililer, istihdam taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterince karşılanmadığından yakınırken Soyer, HDP'lileri istihdam etmeyi sürdürüyor. Soyer, daha önce KHK ile ihraç edilen Profesörler Nilgün Toker, Melek Göregenli ve Ayşen Uysal'ı belediyenin Grand Plaza şirketine yönetici olarak atadı. HDP'li kadrolaşmaya hız verilirken İzmir Valiliği'nin yaptığı güvenlik soruşturması neticesinde 16 kişinin belediye ile ilişiği kesildi. Soyer, geçtiğimiz günlerde bu 16 kişiden 11'ini tekrar işe yerleştirdi. CHP'li Soyer'in diğer 5 kişiyi de geri almak için görüşmeler yaptığı belirtildi. Bu durum "Devlete kafa tutuyor" yorumlarını da beraberinde getirirdi.



BAL'LI ARKADAŞLAR YÖNETİCİ

Diğer yandan da belediyenin üst düzey kadrolarına Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarını yerleştiren Başkan Soyer, Etiyopya'da yaşayan sınıf arkadaşı Ercan Türkoğlu'nu bile İZDOĞA şirketine yönetici yaptı. Soyer'in dönem arkadaşı Erdal Kemahlıoğlu Ege Şehir Planlama A.Ş'de, Şahin Beygu ise bir başka belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi oldu. Bu arada Soyer'in dönem arkadaşı Dr. Sertaç Dölek de belediyede Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'na getirildi. BAL kökenli birçok ismi belediyeye yerleştiren Soyer, BAL'dan dönem arkadaşlarından Ahmet Altan'ı da 'danışman' olarak atamıştı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül



HDP'Lİ VEKİLİN DANIŞMANINI ALDI

SOYER bu atamalarla likayakate hiç önem vermediğini ortaya koyarken dün bir açıklama yaparak adeta algı operasyonu yaptı. "Elimde yaklaşık 250 bin CV var. Her gittiğim yerde işsiz kardeşlerim iş talebinde bulunuyor. HİM üzerinden CV başvurularını alıyoruz. İnsanlar geçeceğim yollarda bekliyor. Bu gerçekten çok üzücü" diyen Soyer'in elinde olduğunu söylediği 250 bin CV'den işe alım yapmak yerine yine bir HDP'liyi işe aldığı anlaşıldı. Soyer, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Serdal Sirkeci'yi belediyede işe yerleştirdi. Soyer'in İzmirli gençlerin işsizliğiyle ilgili algı operasyonu yaparken diğer yandan HDP'li istihdamını sürdürmesi tepki çekti.

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