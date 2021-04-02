İki adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İZMIR'DE jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Bayındır ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde S.U. ve Kiraz ilçesi Karabolu Mahallesi'nde N.K'nin kenevir yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aramalarda 1.5 kilo kubar esrar, 187 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi. S.U. ve N.K. gözaltına alındı.

SEVAL KONURALP