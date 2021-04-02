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Haberler İzmir İki adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İki adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İki adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

2.4.2021

İZMIR'DE jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Bayındır ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde S.U. ve Kiraz ilçesi Karabolu Mahallesi'nde N.K'nin kenevir yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aramalarda 1.5 kilo kubar esrar, 187 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi. S.U. ve N.K. gözaltına alındı.

SEVAL KONURALP

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