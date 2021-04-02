İZMIR'DE jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Bayındır ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde S.U. ve Kiraz ilçesi Karabolu Mahallesi'nde N.K'nin kenevir yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aramalarda 1.5 kilo kubar esrar, 187 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi. S.U. ve N.K. gözaltına alındı.
SEVAL KONURALP
İki adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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