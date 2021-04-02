İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 2 Nisan 2021 hava durumu

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Sakarya, Uşak, Muğla, Denizli, Antalya ve Aydın'ın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Genellikle parçalı, doğusu ile zamanla Kırklareli çevrelerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C

EGE

Genellikle parçalı, bu akşam güney ve iç kesimlerinin çok bulutlu, ilk saatlerde Uşak, Denizli, Muğla ile Aydın'ın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve aralıklı yağmurlu

SİVAS 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

HAKKARİ 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

VAN 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece doğusunun, bugün kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ile öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ile bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Genellikle parçalı, Anadolu yakası çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 17°C

Genellikle parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu