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Haberler İzmir İzmir'de denizde ceset bulundu

'de denizde bulundu

Son dakika... 'in Kordonboyu’nda denizde bir erkeğe ait bulundu. Yapılan incelemelerde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin ise olduğu tespit edildi.

İzmir'de denizde ceset bulundu
İHA

02.04.2021, 09:16

Olay, sabah saatlerinde Alsancak Semti Kordonboyu'nda meydana geldi. Sahilde oturan vatandaşlar denizde bir kişiyi hareketsiz halde gördü. Durum vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine çağırılan deniz polisi tarafından şahıs bota alınarak karaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin ise Mehmet Zeki Yalçın olduğu tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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