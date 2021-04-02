İzmir'de hafta sonu 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

29 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasakları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeni risk haritası da yayımlandı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.

Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine genelge gönderildi.

"Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak.

İZMİR'DE CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Covid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma günü 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.



Koronavirüs ile mücadelede, 1 Mart'ta ilan edilen risk haritası, düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırılan illerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Türkiye'nin önemli bölümünün çok yüksek riskli kategoriye dahil olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu kapsamda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.

YENİ GENELGEYE GÖRE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜN VE SAATLERİ

Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Haftasonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.



Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER



Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak



Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van





Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli



Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak,