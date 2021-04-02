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Haberler İzmir İzmir'de lüks villaya kumar baskını! Polis korkusuyla aldıkları önlemler şaşırttı

'de lüks villaya baskını! Polis korkusuyla aldıkları önlemler şaşırttı

'in ilçesinde lüks bir villaya gerçekleştirilen operasyonunda, kumar oynarken yakalanan 39 kişiye toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. yapılan binanın bir dönem binası olarak kullanıldığı da öğrenildi.

İzmir'de lüks villaya kumar baskını! Polis korkusuyla aldıkları önlemler şaşırttı
DHA

02.04.2021, 12:38

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan villaya düzenlenen baskında, kumar oynarken yakalanan 39 kişiye toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan villaya, uzaktan kumandalı bahçe kapısının açıldığı sırada operasyon düzenlendi. Villada 39 kişi kumar oynarken yakalandı. Villada çok sayıda oyun kağıdı ile 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 Euro ele geçirildi.

Yakalanan kişilere kumar oynamaktan 46 bin 760 lira, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 122 bin 850 olmak üzere toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. Villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında ise, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

Bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan villanın, polis baskınlarına karşı üzerinde dikenli teller olan 5 metre yüksekliğinde duvarla çevrelendiği, uzaktan kumandayla açılan kapının arkasında bariyer olduğu ve yolların güvenlik kameralarınca gözlendiği belirlendi.

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