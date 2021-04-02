Kanseri yenen Ceylin’den hasta çocuklara destek

İZMİR'DE, yakalandığı kanserden verdiği mücadeleyle kurtulan 17 yaşındaki Ceylin Kubalı, hasta çocuklara bağış toplamak için N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu'na katıldı. Adım Adım Platformu aracılığıyla bu yıl sanal olarak da düzenlenen maratona İzmir'den katılan Kubalı, Ege Üniversitesi'nde bulunan stadyumdaki koşu pistine çıktı. Yürüteciyle pistte tur atan Kubalı, hasta çocuklar için umut oldu.

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