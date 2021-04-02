Son dakika: İzmir'de kaç kişi aşılandı? Vali Köşger aşılamadaki son durumu açıkladı

İzmir'de aşılama süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Peki İzmir'de kaç kişi aşılandı? İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger son durumu paylaştı. Köşger, "İzmir'de aşılama durumumuz. Aşılama %50'yi aşıncaya kadar kurallara sıkıca uymaya devam. Sağlıklı günler uzak değil. Biraz daha sabır..." dedi.

İŞTE RAKAMLAR

İzmir'de aşılama durumumuz. Aşılama %50'yi aşıncaya kadar kurallara sıkıca uymaya devam. Sağlıklı günler uzak değil. Biraz daha sabır... pic.twitter.com/4IUW1za9aW — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) April 2, 2021

AŞILAMADA BÜYÜK BAŞARI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu aştı.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 13.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 8 milyon 403 bin 697, ikinci doz aşısı 6 milyon 599 bin 897 oldu, böylece toplam doz miktarı 15 milyonu geçti.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 2 milyon 338 bin 22, Ankara'da 1 milyon 185 bin 118, İzmir'de ise 1 milyon 8 bin 257 doz olarak kayıtlara geçti.

AŞI TEMİNİ VE UYGULAMA SÜRECİ

Yurt dışından Türkiye'ye şu ana kadar yaklaşık 28 milyon dozluk CoronaVac ve BioNTech aşısı tedarik edilirken, bunların 18 milyon dozu kullanıma alındı, 10 milyon doza denk gelen şişelenmemiş aşı ise dolumunun tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti

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